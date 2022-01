Seleção: Casas de Cultura da UFC abrem 367 vagas para cursos no primeiro semestre de 2022

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrem seleção pública, entre os dias 11 de janeiro e 3 de fevereiro, para 367 vagas nos cursos de língua Alemã, Britânica, Francesa, Italiana, Portuguesa, Libras e Esperanto.

Serão admitidos 324 alunos para o 1º semestre de cada curso, com início no período letivo de 2022.1, e mais 43 para teste de nível nas Casas Alemã e Portuguesa.

Segundo o Edital Nº 01/2022, a seleção pública compreenderá Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Escrita, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 20 de fevereiro, em Fortaleza.

Os candidatos podem se inscrever para apenas uma Casa de Cultura, em uma única turma/horário. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via formulário eletrônico.

Após esse procedimento, é necessário pagar uma taxa de R$70. Candidatos que pertençam a famílias de baixa renda podem solicitar isenção.

Para efetuar a matrícula, além da aprovação na prova escrita, o candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental, comprovado com certificado de conclusão, emitido por instituição credenciada pelo Ministério da Educação.

Prova escrita

A avaliação escrita realizada no dia 20 de fevereiro ocorrerá das 13h às 16h, em locais ainda a serem divulgados. O candidato deve levar caneta esferográfica, fabricada em material transparente e de tinta azul ou preta, o comprovante de inscrição e um documento de identificação original, em meio físico.

O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de provas depois de decorrida 1h.

A prova para ingresso no semestre inicial terá 40 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa (15 de interpretação e 15 de gramática) e 10 de conhecimentos gerais (sobre o Ceará e o Brasil). Já a do teste de nível envolve 20 questões de conhecimentos específicos.

O resultado definitivo está previsto para o dia 10 de março.

Vagas e matrícula

As datas para matrículas ainda serão divulgadas pela banca organizadora. “A vaga do candidato classificado que não comparecer para efetuar a matrícula, no dia e horário estabelecidos, será ocupada por candidato classificável da mesma Casa de Cultura”, informa.

Já a troca de turma só será possível na hipótese de permuta com outro candidato classificado e só poderá acontecer no período de ajuste de matrícula.

Confira a quantidade de vagas disponíveis por língua pretendida:

Semestre inicial

Alemã - 44 vagas

Britânica - 110 vagas

Francesa - 45 vagas

Italiana - 15 vagas

Portuguesa - 44 vagas

Libras - 44 vagas

Esperanto - 22 vagas

Teste de nível

Alemã - 33 vagas

Portuguesa - 10 vagas

Mais informações sobre o processo seletivo e os horários das turmas disponíveis para ingresso podem ser acessadas no Edital 01/2022.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira