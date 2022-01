Secitece abre mais de 2,5 mil vagas gratuitas para cursos online no Ceará

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) abre 2.580 vagas para 43 cursos gratuitos a partir desta segunda-feira (24). Ao todo, serão formações em seis áreas, incluindo saúde e gestão.

Os cursos ocorrerão em 24 centros Vocacionais Tecnológicos, coordenados pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).Demais detalhes sobre pré-requisitos e formas de inscrição serão repassadas em coletiva de imprensa na segunda, às 10 horas.

As aulas serão realizadas na modalidade online e abrangem as seguintes áreas:

Ambiente e Saúde;

Controle e Processos Industriais;

Gestão e Negócio;

Informação e Comunicação;

Infraestrutura;

Recursos Naturais.

O anúncio será feito pelo titular da Secitece, Carlos Décimo, acompanhado do presidente do Centec, Silas Alencar, da coordenadora de Educação Profissional da Secitece, Katiane Queiroz e do Diretor de Extensão Tecnológica e Inovação do Centec, Herminio Lima, em transmissão ao vivo pelo Instagram da Secitece.

