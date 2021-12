Resultado da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Ceará é divulgado; confira

O resultado da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi divulgado, nesta quarta-feira (8), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

>> Veja o resultado da prova objetiva

>> Consulte o resultado individual

>> Confira o gabarito oficial da prova objetiva

A prova foi realizada no dia 7 de novembro. Ao todo, 3 mil pessoas devem ser convocadas para o curso de formação para soldado. A ampliação do número de vagas foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT) nesta terça (7).

"Ótima notícia para quem realizou o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Autorizei a convocação de mais mil aprovados, além das duas mil vagas previstas inicialmente no edital. Com isso, serão 3 mil homens e mulheres convocados em breve para a realização do curso de formação para soldado da PMCE", disse Camilo.

Etapas do concurso PMCE:

1ª: Prova objetiva

2ª: Exame de saúde

3ª: Avaliação psicológica

4ª: Teste de Aptidão Física (TAF)

5ª: Investigação social

Os aprovados nas cinco etapas do certame passarão pelo Curso de Formação de Soldados, com duração de sete meses. O treinamento será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE), que ofertará também uma bolsa remunerada de estudos.

O salário de soldado da PMCE, que é o primeiro degrau da carreira, é de R$ 4.192,72.