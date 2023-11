Quando sai o resultado do Enem 2023? Veja como acessar a nota individual

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizado nos dias 5 e 12 de novembro, vai ter o resultado divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Conforme o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos podem acessar as notas por meio da página oficial do participante.

Para isso, é preciso colocar o login único, com o CPF e a senha. "Os resultados individuais do Enem não serão divulgados por outros meios de publicação ou instrumentos e somente o participante poderá autorizar a utilização dos resultados que obteve no exame para fins de publicidade e premiação, entre outros", detalhou o Inep.

Inscritos no Enem 2023

O Enem 2023 registrou mais de 3,9 milhões de pessoas inscritas, conforme informações do Inep. Desse total, 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio, enquanto os que estão concluindo neste ano são 1,4 milhão (35,6%). Além disso, houve o aumento de inscritos em comparação a 2022 e 2021, que registraram 3,4 milhões cada.

A primeira edição do Exame ocorreu em 1998, mas foi somente a partir de 2009 que o formato se torna parecido com o atual: tendo 180 questões objetivas, sendo 45 para cada área do conhecimento, e a redação. No mesmo ano, há a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e a aplicação começa a ocorrer em dois dias. O exame ainda certifica a conclusão do Ensino Médio.