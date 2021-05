Programa Petrobras Jovem Aprendiz abre 335 vagas em cursos remunerados

Com vagas para seis estados e Distrito Federal, a Petrobras abriu, nesta segunda-feira (24), 335 vagas no Programa Jovem Aprendiz. Concurso visa promover qualificação para o mercado de trabalho e tem bolsa no valor de um salário mínimo e carga horária de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira.

Estão abertas oportunidades para os municípios de Fortaleza (CE), Brasília (DF), São Luis (MA), Betim (MG), Ibirité (MG), Três Lagoas (MS), Angra dos Reis (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Porto Alegre (RS), São José dos Campos (SP).

Em Fortaleza, estão disponíveis duas vagas para o curso "Assistente de Logística", com uma carga horária de 800 horas.

>>> Confira o edital do Programa Petrobras Jovem Aprendiz

As inscrições vão até o dia 28 de maio. Além de cursos profissionalizantes, os selecionados poderão realizar atividades no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e fazer visitas técnicas nas instalações da Petrobras.

Áreas de atuação

As vagas são para cursos nas áreas de assistente de logística, operador de inspeção de qualidade, assistente administrativo, operador de suporte técnico em TI, mecânico de manutenção, pedreiro de edificações e encanador predial. O projeto está em sua segunda etapa.

Os participantes devem ter entre 14 e 22 anos e onze meses completos e estar cursando a partir do 5º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio. Edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, sem limite de idade, e para adolescentes egressos do trabalho infantil.

Benefícios

Pelo período de um ano, os jovens terão direito, além do salário mínimo, a benefícios como vale-transporte, plano de previdência complementar opcional, férias e 13º.

ETAPAS DO CONCURSO

Divulgação do Edital: 24/05/2021

Inscrições: 24/05/2021 à 28/05/2021

Análise Documental: 24/05/2021 à 01/06/2021

Divulgação Preliminar dos Classificados: 23/06/2021

Período de Recursos: 24/06/2021 à 25/06/2021

Divulgação final dos classificados: 05/07/2021