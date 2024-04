Prefeitura de Fortaleza seleciona 50 bolsistas para atuarem como educadores ambientais

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para seleção de 50 bolsistas que vão atuar nas ações de educação ambiental e sustentabilidade dentro do plano de manejo de resíduos sólidos da Cidade. Os selecionados receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 700 mensais.

A bolsa terá duração de aproximadamente sete meses, com carga horária total de 560 horas (20 horas semanais), a serem cumpridas de modo presencial, de segunda-feira a sábado. As atividades serão desenvolvidas em toda a Capital.

Podem se inscrever estudantes dos seguintes cursos do ensino superior ou técnico, a partir do 3º semestre:

Gestão Ambiental;

Engenharia Ambiental e Sanitária;

Biologia;

Ciências Ambientais;

Tecnologia em Saneamento Ambiental;

Química e áreas afins.

Segundo a Prefeitura, também estarão aptos para a inscrição líderes comunitários ou residentes que possuam experiência em reciclagem e outras práticas sustentáveis.

As inscrições devem ser feitas até domingo (21), exclusivamente pelo site da Seleção Juventude. O edital prevê que 5% das 50 vagas disponíveis sejam reservadas para pessoas com deficiência, conforme determinado pelo Decreto nº 9.508/2018.

Atividades dos bolsistas

Os selecionados irão desenvolver, principalmente, atividades de educação ambiental, buscando conscientizar a comunidade sobre a importância da reciclagem e da gestão adequada dos resíduos sólidos.

Os bolsistas participarão ainda de cursos e formações, cujos objetivos são melhorar as habilidades de análise, crítica e inovação dos participantes, incentivando-os a aprender mais, criar bons hábitos de estudo e práticas sobre o meio ambiente e sustentabilidade.