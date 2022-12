Prefeitura de Fortaleza convoca 1.041 professores pedagogos aprovados em concurso público

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) anunciou que o edital de convocação de 1.041 professores pedagogos, aprovados em concurso público, será publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (19). Os profissionais integrarão a rede municipal de ensino.

A declaração foi feita nesta segunda pelo prefeito ao lado da secretária da Educação, Dalila Saldanha. "Estamos disponibilizando também no Portal da Prefeitura todas as informações sobre cronograma e relação de exames e documentos necessários", detalhou Sarto.

O concurso foi considerado o maior na área da eduação nos últimos anos, somando 2 mil vagas. O prefeito ainda parabenizou os aprovados.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Nossa rede municipal está crescendo e os novos profissionais serão incorporados já no início do ano letivo de 2023, fortalecendo a qualidade do ensino que ofertamos em Fortaleza".

Professores de áreas específicas

No último dia 13 de dezembro, Sarto já havia convocado 927 aprovados no concurso público para professor da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.

No entanto, eram apenas para os profissionais de áreas específicas, como Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso.

Vencimentos

Ao todo, 2 mil vagas foram ofertadas no concurso. São 927 para professores de áreas específicas e as demais, para os profissionais pedagogos. "Com os aprovados, reforçaremos essa equipe de trabalhadores que tanto se empenha para avançarmos cada vez mais na qualidade do nosso ensino", destacou José Sarto.

O vencimento inicial do profissional do magistério aprovado no concurso será de R$ 4.384,82, mais 20% de regência de classe sobre o vencimento base e auxílio dedicação integral.