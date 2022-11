Pizzaria abre 30 vagas de emprego em Fortaleza

Visando atender à demanda crescente de fim do ano, a pizzaria Los Brabos está com 30 vagas de emprego abertas. As contratações serão feitas ainda neste mês de novembro.

Uma nova unidade da empresa será inaugurada em Fortaleza e, por isso, serão contratados:

pizzaiolos

auxiliares de cozinha

entregadores

"Queremos contar com os profissionais logo neste mês, já que a pizzaria terá um incremento de até 30% no número de visitantes", explica o empresário Igor Menezes, dono da empresa.

Como participar do processo seletivo

Os currículos dos interessados nas vagas podem ser entregues na sede da empresa: rua Padre Valdevino, 1134, loja 5, bairro Aldeota.