'Paratodes' oferta cursos e webnários gratuitos sobre o mercado de cultura e entretenimento

A plataforma virtual "Paratodes" surge para ofertar inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento socioeconômico. Nesta segunda-feira (13), com uma programação totalmente gratuita em um evento digital que segue até o dia 20, diferentes públicos podem participar de cursos e webinários de capacitação para jovens de grupos identitários — negros, indígenas e LGBTQIA+.

Os participantes também podem gerar um cadastro de currículos para serem utilizados no campo da produção de eventos, além de terem a oportunidade de ter contato com possíveis empregadores, em uma rodada de negócios com empresas do segmento para introduzir esses jovens no mercado de trabalho.

A programação do "Paratodes" será aberta com a mesa redonda "Mercado de Trabalho e Grupos Identitários", às 19h, com a mediação do produtor de eventos Hadji Aires, entre outras participações. Todo conteúdo ficará disponível para consulta posterior na plataforma. Após a mesa-redonda, os participantes a Banda Pop-Up fará apresentação.

Webnários

Outro ponto de destaque da programação são os webnários. Serão realizados na terça-feira (14), com os temas: "Mercado de Trabalho para Pessoas LGBTQIA+", com o diretor de arte, figurinista e empreendedor Zé Filho; "Mercado de Trabalho para Pessoas Indígenas", com o artista, artesão, educador e liderança indígena Mateus Tremembé; e "Mercado de Trabalho para Pessoas Pretas", com a jornalista e publicitária Marina Leitão, gerente de Novos Negócios do Sistema Verdes Mares.

Os cursos online a serem realizados na plataforma Zoom serão realizados dos dias 15 a 20 de dezembro, com temas como elaboração de projetos culturais, produção de eventos, gestão de carreira, produção técnica para roadies, cultura, inovação e sustentabilidade.

O projeto "Paratodes" é patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará, através de edital de patrocínio da Casa Civil. Com uma iniciativa inédita no programa Nativa Lab, desenvolvido pela Nativa 365, empresa especializada em planejamento, consultoria, gestão e organização de projetos e eventos de diversos setores, com experiência de 25 anos de mercado. Todo conteúdo do projeto foi gravado nos estúdios do Instituto CUCA.

Programação da plataforma Paratodes

Abertura

- Mesa Redonda com Martir Silva, Levi Costa, Jorge Tabajara e Hadji Aires - 13/12, às 19h.

- Show com Banda Pop Up -13/12.



Webinários

- Mercado de Trabalho para Pessoas LGBTQIA+ -14/12 com Zé Filho.

- Mercado de Trabalho para Pessoas Indígenas - 14/12 com Mateus Tremembé.

- Mercado de Trabalho para Pessoas Pretas - 14/12 com Marina Leitão.

Cursos Online (plataforma ZOOM) – Gratuitos

- Produção 360° (20h/a) com Hadji Aires - 17 a 20/12 - 15h às 18h.

- Elaboração de Projetos Culturais (20h/a) com Nádia Sousa - 15, 16, 17 e 20 -18h às 21h.

- Produção técnica para Roadies (20h/a) com Ravena Monte -15, 16, 17 e 18 – 18h às 21h.

- Gestão de Carreiras (12h/a) com Anderson Foca - 15, 16 e 17 - 8h às 12h.

- Teorias e Estudos da Cultura com Magela Lima – 15 a 20 - 14h às 16h.

- Cultura, Inovação e Sustentabilidade (20h/a) com Livia Rosas – 15 a 17- 18h30 às 21h30; 18 -9h às 12h; 20 -18h30 às 21h30.

Serviço

Paratodes – Plataforma de Possibilidades

Quando: De 13 a 20 de dezembro de 2021

Onde: evento virtual, através da plataforma: www.nativa365.com.br/paratodes

Gratuito

