ONG oferece mais de 700 vagas para curso gratuito de TI; veja como se inscrever

A ONG Junior Achievement Brasil abre inscrições, até o próximo dia 13 de fevereiro, para cursos gratuitos do Tech.Já — programa que capacita jovens na área de Suporte em Tecnologia da Informação (TI). Ao todo, são 710 vagas.

Destas, 60 são para o Ceará.

Quem pode participar

Poderão participar estudantes da rede pública de ensino de todas as regiões do Brasil, entre 18 e 29 anos, com renda de até dois salários mínimos por pessoa da família.

Como realizar a inscrição

As inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro, pelo site: https://jabrasil.org.br/ti.

Como será o curso

O início das aulas está marcado para o fim de março. O Programa TECH.JÁ é oferecido de forma online, com duração de quatro meses, sendo que as aulas acontecem cinco dias por semana, sendo quatro horas por dia.

Ao final do curso, os jovens recebem o Certificado Profissional de Suporte em TI emitido pelo Google, além da certificação da Junior Achievement Brasil.

