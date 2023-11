O que levar para comer no Enem 2023?

Para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que ocorre nos dias 5 e 12 de novembro, os candidatos podem levar lanches. Conforme a nutricionista clínica Rebeca Araújo, a alimentação pode contribuir com o desempenho e a concentração durante a prova.

Para isso, é importante priorizar os alimentos práticos, como:

Barra de proteínas;

Biscoitos integrais (podem manter o candidato saciado por mais tempo);

Iogurte;

Frutas;

Chocolate amargo ou ao leite (podem ajudar na concentração).

Em relação aos alimentos que devem ser evitados antes da prova ou no dia anterior, Rebeca cita comidas "pesadas", que "podem deixar com uma difícil digestão e causar sintomas indesejados". Dentre os itens, estão:

Feijoadas;

Lasanha;

Pizzas;

Salgados.

Durante a prova, também é recomendado levar uma garrafa de água para manter hidratação.

Inscritos no Enem 2023

O Enem 2023 registrou mais de 3,9 milhões de pessoas inscritas, conforme informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desse total, 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio, enquanto os que estão concluindo neste ano são 1,4 milhão (35,6%). Além disso, houve o aumento de inscritos em comparação a 2022 e 2021, que registraram 3,4 milhões cada.

A primeira edição do Exame ocorreu em 1998, mas foi somente a partir de 2009 que o formato se torna parecido com o atual: tendo 180 questões objetivas, sendo 45 para cada área do conhecimento, e a redação. No mesmo ano, há a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e a aplicação começa a ocorrer em dois dias. O exame ainda certifica a conclusão do Ensino Médio.