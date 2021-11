ITA divulga gabarito da primeira fase do vestibular de 2022

Quem se candidatou ao vestibular de 2022 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) já pode conferir o gabarito da prova da primeira fase. As respostas corretas das 70 questões de física, português, inglês, matemática e química foram divulgadas nesta segunda-feira (8).

O instituto adiantou que, por erros de digitação, foram anuladas quatro questões: duas de física (a 3 e a 8), uma de português (a 24) e uma de química (a 60).

A primeira fase do vestibular, que é considerado um dos mais concorridos e difíceis do Brasil, foi aplicada no último dia 2. A segunda fase, que contempla questões de matemática, química e física, além de uma redação, está prevista para os próximos dias 24 e 25 deste mês.

Quase 8 mil inscritos

Para esta edição do concurso, que oferta 150 vagas, se inscreveram 7.988 candidatos. O índice de abstenção na prova da primeira fase foi de 13,1%. Só em Fortaleza, a quantidade de inscritos para se submeter às provas foi de 1.057, sendo a segunda maior do País — a maior parte se inscreveu em São Paulo (1.165).

Para recorrer

Conferido o gabarito, interessados em recorrer de alguma questão devem proceder da seguinte forma, de acordo com o ITA:

Baixar e imprimir o formulário de requerimento para revisão de questões;

Preencher as informações solicitadas e escreva a sua fundamentação (cada questão demanda um formulário próprio);

Assinar o documento, digitalizar e enviar por e-mail para recursos@ita.br;

Verificar o resultado no dia 17 de novembro.

Quais são os cursos ofertados pelo ITA?

O ITA oferece 150 vagas para os seguintes cursos de engenharia:

Engenharia Aeronáutica;

Engenharia de Computação;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Civil-Aeronáutica;

Engenharia Mecânica-Aeronáutica;

Engenharia Aeroespacial.

As graduações têm duração de cinco anos, sendo os dois primeiros comuns a todos os estudantes da instituição e os três últimos específicos de cada engenharia. Na inscrição, o candidato pode, ainda, informar se deseja seguir carreira militar — neste ano, 2,8 mil candidatos fizeram essa opção.

