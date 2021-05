ISGH seleciona profissionais de saúde para atuarem no enfrentamento da Covid-19

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está selecionando profissionais para atuarem no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Limoeiro do Norte. As inscrições seguem até o dia 3 de junho. Os salários variam de R$ 1.165,92 a R$ 8.576,09.

Ao todo, são ofertadas 200 vagas para cargos de nível técnico, médio e superior. Os selecionados atuarão pelo período de quatro meses.

Inscrições para seleção

Os interessados em participar da seleção devem enviar a inscrição para o Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) através do e-mail unidadetemporariacovid@isgh.org.br. No ato da inscrição, o candidato deve encaminhar os seguintes documentos:

Cópia de documento oficial de identificação com foto;

Curriculum Vitae;

Cópias de Documentos comprobatórios para Análise Curricular;

Declaração de aceite das condições do edital;

Cópias de documentos comprobatórios.

Os modelos de Curriculum Vitae, declaração de aceite e como devem ser dispostas as cópias de documentos estão explicitados no edital da seleção.

Caso forneça informações falsas ou apresente irregularidades nas informações e documentos, o candidato poderá ser eliminado do processo, bem como dos quadros de aprovados e de classificados para cadastro reserva.

Vagas e cargos

Nível médio

Auxiliar administrativo (12 vagas);

Salário base: R$ 1.644,88.

Auxiliar de manutenção (2 vagas);

Ensino médio completo e experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos na área.

Salário base: R$ 1.507,81

Conferente de expedidor de roupas (4 vagas);

Salário base: R$ 1.165,92.

Controlador de entrada e saída (6 vagas);

Salário base: R$ 1.165,92.

Recepcionista (6 vagas);

Salário base: R$ 1.233,63

Auxiliar de laboratório (6 vagas);

Ensino médio completo, acrescido de curso profissionalizante de Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas reconhecido pelo Ministério da Educação e a comprovação de experiência de 6 meses

ininterruptos como Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas.

Salário base: R$ 1.370,73.

Auxiliar de equipamentos biomédicos (4 vagas);

Salário base: R$ 1.507,81.

Auxiliar de farmácias (7 vagas);

Ensino médio completo com experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos em serviços de farmácia.

Salário base: R$ 1.370,73.

Copeiro hospitalar (5 vagas);

Salário base: R$ 1.165,92.

Nível técnico

Técnico de informática (1 vaga);

Curso Técnico em Informática e experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos.

Salário base: R$ 2.193,17.

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga);

Curso Técnico de Segurança do Trabalho.

Salário base: R$ 2.193,18.

Técnico em enfermagem (60 vagas);

Curso Técnico em Enfermagem.

Salário base: R$ 1.442,46.

Técnico em enfermagem-transporte (8 vagas);

Curso Técnico em Enfermagem com a experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos na área como Auxiliar de Transporte, transporte de cadeiras de rodas, mobilização do paciente.

Salário base: R$ 1.442,46

Técnico em laboratório - agência transfusional (4 vagas);

Curso Técnico de Laboratório em Análises Clínicas com certificado de conclusão na capacitação no

hemocentro e experiência profissional de 6 meses ininterruptos no cargo de Técnico de Laboratório de Análises Clínicas e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

Salário base: R$ 1.919,02

Técnico em equipamentos biomédicos (1 vaga);

Curso técnico em eletrônica ou eletrotécnica ou mecatrônica ou equipamentos biomédicos.

Salário base: R$ 2.193,17.

Técnico de radiologia (7 vagas);

Curso técnico em Radiologia com experiência profissional de 6 meses ininterruptos e ativo no conselho de classe do estado do Ceará.

Salário base: R$ 1.826,55.

Nível superior

Analista de RH (1 vaga);

Graduação em Psicologia ou Administração ou Recursos Humanos ou Serviço Social ou Pedagogia e experiência profissional de no mínimo 6 meses na área de Recursos Humanos.

Salário base: R$ 3.952,27

Assistente administrativo (2 vagas);

Ensino superior completo

Salário base: R$ 2.378,93.

Assistente financeiro (1 vaga);

Graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Gestão Financeira.

Salário base: R$ 2.378,93

Coordenador Administrativo (4 vagas);

Nível superior completo e experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos na área de Gestão

nos últimos 5 anos.

Salário base: R$ 3.640,45

Tecnólogo em construção civil (1 vaga);

Graduação superior em tecnologia, modalidade eletricista, mecânica ou civil e registro ativo no conselho de classe com experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos na área de manutenção/construção.

Salário base: R$ 8.250,00.

Analista clínico (2 vagas);

Graduação em Farmácia Generalista ou Biomedicina ou Farmacêutico Bioquímico ou Biologia com experiência de 6 meses ininterruptos como analista clínico e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.

Salário base: R$ 4.250,40

Assistente social (3 vagas);

Graduação em serviço social.

Salário base: R$ 3.452,11.

Enfermeiro (20 vagas);

Graduação em Enfermagem.

Salário base: R$ 3.943,77.

Nutricionista (2 vagas);

Graduação em Nutrição com experiência profissional de no mínimo 6 meses ininterruptos e registro

profissional na 6ª Região.

Salário base: R$ 3.468,92.

Farmacêutico (2 vagas);

Graduação em Farmácia e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.

Salário base: R$ 3.864,00.

Fisioterapeuta (18 vagas);

Graduação em Fisioterapia e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará com experiência profissional de 6 meses ininterruptos na área de Fisioterapia Hospitalar.

Salário base: R$ 3.141,28.

Médico clínica médica plantonista - 24h (21 vagas);

Graduação em medicina e experiência comprovada de no mínimo 6 meses ou título de especialista em Clínica Médica ou Cuidados Paliativos ou nas especialidades clínicas: Neurologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Cardiologia, Hematologia, Nefrologia, Reumatologia, Infectologia, Endocrinologia, reconhecido pelo órgão competente e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

Salário base: R$ 7.674,04,

Médico clínica médica diarista (2 vagas);

Graduação em medicina e experiência comprovada de no mínimo 6 meses ou título de especialista em Clínica Médica ou Cuidados Paliativos ou nas especialidades clínicas: Neurologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Cardiologia, Hematologia, Nefrologia, Reumatologia, Infectologia, Endocrinologia, reconhecido pelo órgão competente e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

Salário base: R$ 7.674,04.

Médico terapia intensiva - plantonista (14 vagas);

Graduação em medicina com certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista em Terapia Intensiva, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Infectologia ou Anestesiologia, reconhecido pelo órgão competente ou experiência comprovada de 6 meses ininterruptos em Terapia Intensiva Adulto e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

Salário base: R$ 8.576,09.

Médico terapia intensiva - diarista (2 vagas);

Graduação em medicina com certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista em Terapia Intensiva, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Infectologia ou Anestesiologia, reconhecido pelo órgão competente ou experiência comprovada de 6 meses ininterruptos em Terapia Intensiva Adulto e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

Salário base: R$ 8.576,09.