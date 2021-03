Instituto seleciona profissionais de saúde e administrativo para quatro cidades do Ceará

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu processo seletivo para profissionais da saúde e administrativo em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixeramobim.

As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira (8), com oportunidades para cargos de nível superior, médio e técnico. Os editais estão disponíveis no site do instituto.

As oportunidades em Fortaleza são para médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, auxiliar de laboratório, farmacêutico, auxiliar de equipamentos biomédicos, auxiliar de farmácia, jardineiro, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção, motorista, porteiro, técnico de refrigeração e porteiro.

As vagas são de ampla concorrência e cadastro de reserva para o Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (HELV), Hospital Geral Waldemar de Alcântara, para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Atenção Primária à Saúde (APS) e ISGH.

Já em Sobral, o Hospital Regional Norte (HRN) está com oportunidades para cadastro de reserva em funções de nível médio e superior. Para nível médio, o cargo é auxiliar de manutenção e para nível superior há oportunidades em cadastro de reserva para fonoaudiólogos e médicos. Os salários chegam a R$ 9.592,55.

Para o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, o instituto selecionará colaboradores para cadastro de reserva nos cargos de auxiliar administrativo, controlador de entrada e saída, copeiro hospitalar, motorista de ambulância, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico de várias especialidades.

Por sua vez, o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, tem oportunidades para cadastro de reserva para médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e técnicos em segurança do trabalho.