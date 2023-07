Instituto Mirante abre seleção para trabalho em equipamentos culturais de Fortaleza

O Instituto Mirante abriu nesta sexta-feira (7) seleção pública com 14 vagas para atuação no próprio instituto, na Estação das Artes e no Museu Ferroviário de Fortaleza.

>> Confira o edital completo

Do total, 45% das vagas são destinadas para pessoas negras, quilombolas, de povos originários e com deficiência. Também haverá formação de cadastro de reserva com 14 vagas.

Os selecionados irão trabalhar na sede do Instituto Mirante ou nos equipamentos culturais Estação das Artes e Museu Ferroviário, ambos espaços da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), com gestão parceira da instituição.

O regime de trabalho é a CLT, com carga-horária de 44h por semana. A seleção consiste em análise documental e do perfil profissional, com entrevistas e possíveis dinâmicas.

Veja a lista de vagas e remunerações:

Analista Administrativo Financeiro (Instituto Mirante): R$ 3.024;

Analista de Manutenção e Almoxarifado (Instituto Mirante): R$ 3.024;

Analista de Mídias Sociais (Instituto Mirante): salário não consta no edital;

Auxiliar de Manutenção (Instituto Mirante): R$ 2.160,00;

Recepcionista (Instituto Mirante e Estação das Artes): R$ 1.620,00;

Videomaker (Estação das Artes): R$ 6.480,00;

Técnico de Equipamentos de Iluminação (Estação das Artes): R$ 3.240,00;

Técnico de Equipamentos de Sonorização (Estação das Artes): R$ 3.240,00;

Técnico Especialista II - Museólogo (Museu Ferroviário): R$ 4.320,00.

Como se inscrever

O primeiro período de inscrições será realizado entre 10 e 17 de julho. Os interessados devem realizar cadastro no site do IDT e preencher ficha de inscrição.

Caso não tenham pessoas inscritas ou aprovadas para as vagas reservadas, o Instituto Mirante abrirá uma segunda chamada de inscrições: de 21 a 24 de julho. Nesse caso, serão aceitas inscrições de ampla concorrência.

Os pré-requisitos variam de acordo com cada vaga. Alguns cargos exigem nível médio e técnico, enquanto outros precisam de ensino superior.