Instituto abre 50 vagas para profissionais de TI; veja como se candidatar

Cerca de 50 vagas estão sendo disponibilizadas para profissionais de Tecnologia da Informação (TI) no Instituto Atlântico. O trabalho é no formato remoto e profissionais de qualquer estado do Brasil podem participar do processo de seleção.

As vagas são destinadas as áreas de back-end, front-end, IOS, Java, Python, UI/UX, entre outras.

Os interessados podem se candidatar pelo site Kenoby.

Sobre a empresa

A Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) possui cerca de 20 anos de atuação no mercado com foco na promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

