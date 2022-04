Inscrições para o Programa de Trainee do Grupo Edson Queiroz encerram nesta quinta-feira (21)

O Programa de Trainee 2022 realizado pelo Grupo Edson Queiroz (GEQ) encerra as inscrições nesta quinta-feira (21) com oportunidades para graduados de todas as áreas. A iniciativa busca desenvolver jovens talentos para atuação na holding multisetorial - composta por empresas renomadas como Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistemas Verdes Mares.

As inscrições acontecem pela plataforma Across e o processo seletivo será realizado online com testes de fit cultural do candidato com a Cultura GEQ, testes de inglês, avaliações de competência em grupo e individual com presença de diretores. Também será feita entrevista final.

Dentre os diferenciais estão conhecimento avançado em inglês, vivência no exterior e pacote Office intermediário.

Os interessados em se inscrever no Programa Trainee 2022 devem ter concluído a graduação há no máximo três anos, possuir perfil de liderança, e disponibilidade para residir em Fortaleza, onde está localizada a sede do Grupo Edson Queiroz. A admissão dos candidatos aprovados está prevista para agosto deste ano.

Ao longo dos 24 meses de duração do programa, os jovens profissionais vão passar por uma experiência on-the-job, na qual serão desenvolvidos conhecimentos específicos para os cargos de atuação que podem adquirir futuramente.

O programa conta também com um sistema de job rotation, proporcionando ao profissional a oportunidade de operar em todas as áreas de negócios da empresa.

Além disso, os jovens admitidos serão acompanhados pelo Comitê do Programa de Trainee, formado por membros da Diretoria de RH, superintendentes dos negócios, entre outros líderes, que irão julgar um projeto final de melhoria de negócios, desenvolvido ao final do programa pelos participantes.

O principal objetivo do Grupo Edson Queiroz é atrair jovens com competências diferenciadas para fortalecer o quadro de talentos e sucessores alinhados à Cultura GEQ.

Os cursos e treinamentos oferecidos durante a aceleração de desenvolvimento serão fundamentados nas principais necessidades de inovação e conhecimento sobre o mercado de negócios.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.