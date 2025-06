Inscrições para concurso PF terminam nesta sexta (13); certame prevê salários de até R$ 26,8 mil

Terminam nesta sexta-feira (13) as inscrições para o concurso da Polícia Federal, que oferta mil vagas e prevê remuneração de até R$ 26,8 mil. Interessados podem realizar o processo pelo site do Cebraspe até as 18 horas (pelo horário de Brasília).

>> Confira o edital do concurso da PF (acessível em Libras)

Cargos e vagas previstos:

Delegado de Polícia Federal : 120

: 120 Perito Criminal Federal (Área 1: Contábil-financeira): 16

(Área 1: Contábil-financeira): 16 Perito Criminal Federal (Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica): 1

(Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica): 1 Perito Criminal Federal (Área 3: Informática Forense): 24

(Área 3: Informática Forense): 24 Perito Criminal Federal (Área 5: Geologia Forense): 5

(Área 5: Geologia Forense): 5 Perito Criminal Federal (Área 7: Engenharia Civil): 2

(Área 7: Engenharia Civil): 2 Perito Criminal Federal (Área 11: Engenharia Cartográfica): 1

(Área 11: Engenharia Cartográfica): 1 Perito Criminal Federal (Área 12: Medicina Legal): 1

(Área 12: Medicina Legal): 1 Perito Criminal Federal (Área 16: Física Forense): 1

(Área 16: Física Forense): 1 Perito Criminal Federal (Área 17: Engenharia de Minas): 1

(Área 17: Engenharia de Minas): 1 Perito Criminal Federal (Área 19: Genética Forense): 1

(Área 19: Genética Forense): 1 Perito Criminal Federal (Área 20: Engenharia Ambiental): 1

(Área 20: Engenharia Ambiental): 1 Perito Criminal Federal (Área 21: Antropologia Forense): 1

(Área 21: Antropologia Forense): 1 Perito Criminal Federal (Área 22: Meio Ambiente): 14

(Área 22: Meio Ambiente): 14 Escrivão de Polícia Federal : 160

: 160 Agente de Polícia Federal : 630

: 630 Papiloscopista Policial Federal: 21

As taxas de inscrição variam conforme o cargo. Interessados nas vagas de escrivão, agente e papiloscopista pagam R$ 180. Já os concorrentes aos cargos de delegado e perito criminal terão de pagar R$ 250. O pagamento deve ser executado até 20 de junho.

Provas do concurso da PF

A primeira etapa do concurso será composta pelas seguintes fases:

Prova objetiva : para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva : para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de aptidão física : para todos os cargos, de caráter eliminatório;

: para todos os cargos, de caráter eliminatório; Avaliação médica : para todos os cargos, de caráter eliminatório;

: para todos os cargos, de caráter eliminatório; Prova oral : apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório;

: apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica : no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;

: no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória; Avaliação de títulos : apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório;

: apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório; Investigação social: para todos os cargos, de caráter eliminatório.

Provas objetiva e discursiva serão aplicadas no próximo dia 27 de julho, conforme o cronograma.

Conforme o edital, a prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a avaliação médica e o primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os candidatos, além da avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência e do procedimento de heteroidentificação dos autodeclarados negros, serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal.

A prova oral, válida apenas para o cargo de delegado da PF, será realizada somente em Brasília.

A segunda etapa do concurso, que consiste em Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, será realizada no Distrito Federal.