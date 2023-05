Hapvida está com mais de 1,2 mil vagas de emprego abertas no Ceará; saiba como se candidatar

O Grupo Hapvida NotreDame está com 1.250 vagas de emprego abertas no Ceará para cargos diversos no setor de call center. As oportunidades têm previsão de início imediato, sendo destinadas a diversos perfis de candidatos, inclusive os que estão em busca do primeiro emprego.

Segundo o empreendimento, os selecionados serão lotados em diversas funções, como operador, supervisor, monitor, treinamento, planejamento e control desk.

Os interessados em participar devem acessar o site da Hapvida destinado à seleção de funcionários e se candidatar à vaga desejada. Há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Os selecionados devem contar com benefícios, como plano de saúde e odontológico, vale-transporte e alimentação, entre outros. As informações são os requisitos específicos e os bônus atrelados as funções também estão na plataforma virtual da empresa.