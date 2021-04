Governo do Estado suspende temporariamente seleção para o programa Mais Infância

O Governo do Estado divulgou que a seleção para agentes do programa Mais Infância foi temporariamente suspensa. A informação foi divulgada no domingo (25), um dia antes do início das inscrições, conforme edital.

Conforme comunicado divulgado no site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), a suspensão se deu "para ajustes no Edital". Novas datas ainda serão divulgadas, segundo o texto.

O processo, que busca selecionar 184 agentes sociais para atuação no programa, abrange todos os municípios cearenses. Segundo o edital, a bolsa será de até R$ 1,8 mil, com prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada até 36 meses.

As inscrições seriam feitas por meio de formulário eletrônico a ser disponibilizado no site da SPS. Atualmente, a página da inscrição reitera a suspensão da seleção.

Para concorrerem às vagas, interessados precisam ter nível superior completo, conhecimento na área de desenvolvimento infantil, habilidade para trabalhos em equipe e condução de reuniões e grupos, além de outros critérios exigidos no edital.

O Diário do Nordeste questionou a SPS sobre quais seriam os ajustes e a previsão de novas datas, mas ainda aguarda resposta.