Governo abre 20 vagas para o projeto Bolsa Monitoramento do programa Ceará Atleta

Através da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), o Governo do Ceará iniciou, nesta quarta-feira (28), o período de inscrições para o projeto Bolsa Monitoramento, do Programa Ceará Atleta. A iniciativa é destinada a estudantes dos cursos de graduação de Educação Física e Gestão Desportiva e de Lazer das universidades públicas e particulares do Estado.

Os interessados deverão se inscrever, no site da Sejuv, até 20 de janeiro. Para participar do projeto, que oferece 20 vagas, os estudantes precisam ter pelo menos 18 anos, residência fixa no Ceará e matrícula ativa em curso que mantém convênio com o Governo. A lista de instituições contempladas pode ser conferida no edital.

Além disso, os candidatos devem ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos da graduação e ter disponibilidade de, pelo menos, 20 horas semanais.

A principal função dos bolsistas será auxiliar nos processos de administração, fiscalização e avaliação relativos ao funcionamento do Programa Ceará Atleta.

O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 23 de fevereiro, de acordo com a coordenação do Programa Ceará Atleta, e é possível confirmar a inscrição no site da Sejuv.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO

As obrigações dos bolsistas serão divididas entre atividades internas e externas. As internas deverão ser desenvolvidas na sede da Sejuv, durante o expediente regular de funcionamento, podendo ser das 8h às 12h ou das 13 às 17h.

Já as externas, que consistem no monitoramento de atletas acompanhados pelo programa, poderão ser realizadas no período matutino, vespertino ou noturno.

BOLSAS

Para os aprovados, o projeto deverá conceder um benefício no valor de R$ 1.200 mensais, que poderão sofrer deduções no caso de faltas não justificadas. A bolsa será concedida por 12 meses, podendo ser estendida pelo mesmo período.