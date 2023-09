Feira oferece mais de 200 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Fortaleza

O Governo do Ceará promove nesta quinta-feira (21) uma feira de empregos com mais de 200 vagas para pessoas com deficiência na Estação das Artes, em Fortaleza, das 9h às 11h. Além de serem encaminhados para oportunidades, os interessados terão serviço de orientação jurídica.

Há vagas para repórter de televisão, secretário executivo, assistente de vendas, auxiliar administrativo, operador de caixa, repositor de mercadorias, entre outras.

Os candidatos devem levar currículo, laudo médico atestando a deficiência, e documentos pessoais. Não é necessário agendamento prévio para concorrer às vagas.

O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no mesmo dia da feira.

"A iniciativa é uma parceria entre Ministério Público do Trabalho; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério Público do Estado do Ceará; Defensoria Pública; Secretarias do Trabalho, da Proteção Social, dos Direitos Humanos e da Cultura; Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine); Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (Cepid); Estação das Artes; Instituto Mirante; Instituto Federal do Ceará; Fórum Cearense das Entidades de Pessoas com Deficiências e Patologias; Grupo de Teatro Olho Mágico e Sociedade de Assistência aos Cegos", informou o Governo.

Serviço

Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência