Empresa oferta 31 vagas de emprego temporárias em Aquiraz

O grupo de gestão de pessoas, Mrh, está com 31 vagas de emprego temporárias abertas em Aquiraz. Com salários de R$ 1.100, as oportunidades são voltadas a pessoas que possuem Ensino Médio completo.

As vagas são destinadas para o cargo de auxiliar de produção, com escala de 12x36 ou de 6x1, e disponibilidade para trabalho diurno e noturno. As oportunidades são temporárias com duração de 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

Os interessados em se candidatar devem enviar o currículo com o título "Auxiliar de Produção" para o e-mail curriculo@mrhgestao.com.br, por meio do site da empresa, na vaga 5157.

Os selecionados vão exercer atividades de preparação, separação e abastecimento de materiais para linhas de produção. Além, de fazer montagens de equipamentos, operação, manutenção e limpeza de máquinas.