Emprego: Ceará tem 1.029 vagas abertas nesta segunda-feira (14)

O Sine/IDT está ofertando 1.029 vagas de emprego em todo o Ceará nesta segunda-feira (14). As oportunidades são para diversos cargos e 45 delas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Fortaleza, há 362 vagas abertas. Os destaques são para costureira de máquinas industriais (37), costureira em geral (34), promotor de vendas (25), auxiliar de limpeza (12) e pedreiro (10).

A Capital ainda oferece 21 oportunidades para PCDs, sendo 5 para auxiliar administrativo, 3 para atendente de lojas, 3 para auxiliar de linha de produção e 3 para fiscal de prevenção de perdas.

Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Maracanaú concentra 37 oportunidades de emprego. Há vagas para auxiliar de cozinha (03), manobrista de veículos pesados sobre rodas (03), supervisor de operações logísticas (03), auxiliar de limpeza (02), entre outras. O município ainda conta com 4 vagas para PCDs, sendo 2 para auxiliar de armazenamento e 2 para auxiliar de linha de produção.

No município de São Gonçalo do Amarante, o distrito do Pecém tem 140 vagas disponíveis. Entre elas, 25 para eletricista e 10 para isolador térmico.

Na Região Norte, em Sobral, as empresas oferecem 97 vagas. O cargo em destaque é de vendedor pracista, com 15 vagas disponíveis. Tem, ainda, oportunidades para motorista entregador (5), marceneiro (4) e mecânico de automóveis e caminhões (3). Para PCDs, o município tem 4 vagas, sendo 2 para carregador de armazém, 1 para eletricista e 1 para zelador.

Já no Cariri, em Juazeiro do Norte, o Sine/IDT disponibiliza 64 vagas. No município, as funções mais demandadas são faxineiro (12), bombeiro hidráulico (10) e vendedor pracista (9).

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também já retornarou mediante agendamento prévio e cumprimento das medidas preventivas de contaminação por Covid-19.