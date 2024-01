Edital do Concurso Nacional Unificado será divulgado nesta quarta (10) pelo Governo; veja detalhes

O Governo Federal divulga nesta quarta-feira (10) o edital do Concurso Nacional Unificado, com 6.640 vagas para 21 órgãos públicos. As inscrições, que podem ser para mais de um órgão, começam no dia 19 de janeiro e segue até 9 de fevereiro.

O certame, chamado de "Enem dos Concursos", será feito em 217 cidades. O modelo de seleção foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O número de cidades foi, inclusive, ampliado para garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade.

Essa será a primeira vez que a administração pública federal realiza um processo seletivo para atender de forma simultânea demandas de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, em todos os estados e no Distrito Federal.

Provas

As provas serão aplicadas simultaneamente no dia 5 de maio, de acordo com o Governo Federal. Elas serão divididas em duas partes, no mesmo dia. A primeira prova é de questões objetivas de uma matriz comum a todos. Já a segunda, será de conteúdos específicos e dissertativos para cada bloco temático.

A banca responsável pelo concurso é a Fundação Cesgranrio.

COMO PARTICIPAR?

Os candidatos pagarão somente uma única taxa, com a qual poderão concorrer a várias vagas em diferentes órgãos, mas pertencentes a um mesmo bloco temático.

Somente será permitida uma solicitação de inscrição por CPF, e o candidato tem de procurar seu setor de interesse. Será preciso indicar o cargo/carreira que deseja por ordem de preferência entre os disponíveis no bloco temático escolhido.

Cada área vai determinar seus próprios critérios de admissão, como necessidade de novas etapas e conhecimentos específicos exigidos.