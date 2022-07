Concurso BRB: edital é divulgado com 300 vagas e salários de até R$ 3,7 mil

O edital para o concurso do Banco de Brasília foi publicado nesta quinta-feira (7). Ao todo, são 300 vagas para o cargo de Escriturário, sendo destas 150 para provimento imediato e 150 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições para as provas podem ser feitas pelo site oficial do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), das 8h do dia 17 de agosto de 2022 até as 22h do dia 3 de outubro de 2022.

Enquanto isso, as provas devem ser realizadas no dia 6 de outubro deste ano, em todas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

A prova objetiva terá 60 questões, de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão, para escolha de uma única resposta correta. Dessa forma, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% da pontuação total máxima permitida.

Segundo o edital, os aprovados no concurso terão remuneração de R$ 3.764.66, com uma carga horária mensal de 30 horas.

Concurso do BRB

Escriturário

Vagas: 300 vagas

Jornada de trabalho: 30h (6 horas diárias)

Requisitos: nível médio

