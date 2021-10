De vendedor a recepcionista, parque aquático cearense seleciona funcionários para a alta estação

O Beach Park está com vagas abertas para emprego temporário durante a alta estação, abrangendo o período de dezembro de 2021 ao Carnaval de 2022.

Os interessados deverão enviar o currículo até o dia 10 de novembro para o e-mail vagas@beachpark.com.br. Na ocasião, é necessário informar o cargo de interesse no assunto.

Confira as vagas:

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha

Camareiro(a)

Estoquista

Instrutor(a) de brinquedos

Atendente de A&B

Commis

Garçom

Recepcionista

Recreador(a)

Vendedor(a)

Promotor(a) de Marketing

Consultor(a) de Turismo

Ensino médio é pré-requisito

Segundo a empresa, é preferível que os candidatos residam no entorno do complexo turístico, em localidades a exemplo de Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana.

Entre os pré-requisitos, é solicitado o Ensino Médio e algumas oportunidades não exigem experiência prévia na função.



