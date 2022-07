Cursos de Tecnologia da Informação gratuitos terão 80 vagas abertas no Ceará; saiba detalhes

O programa gratuito de capacitação profissional TECH.JA abrirá 80 vagas de bolsas de estudo para estudantes da rede pública de ensino, com o intuito de formar novos profissionais na área de tecnologia da informação (TI). As oportunidades serão oferecidas em parceria entre BID Lab, Google e Junior Achievement Brasil (JA Brasil).

No total, 480 bolsas de estudo, incluindo as 80 do Ceará, estarão disponíveis para várias regiões do Brasil. O programa é destinado a jovens entre 18 e 29 anos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e têm uma renda de até 2 salários-mínimos por membro da família.

As seguintes localidades receberão as vagas: Ceará (80), Distrito Federal (40), Espírito Santo (80), Paraná (80), Pernambuco (40), Rio de Janeiro (40), Rio Grande do Sul (40), Santa Catarina (20) e São Paulo (60). Em solo cearense, elas serão divididas em duas turmas de 40 alunos, uma de manhã e uma à noite.

O curso online dura quatro meses, com vinte horas de aulas por semana. Além da capacitação técnica, ele abrange tópicos como autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga de emprego.

Ao final, os jovens recebem um Certificado Profissional de Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação Junior Achievement Brasil. A partir desse momento, eles passam a fazer parte do banco de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar dos processos seletivos para as vagas disponíveis.

Enquanto isso, a JA Brasil também avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos alunos que não possuem o equipamento.

Confira os requisitos para se candidatar

Ter entre 18 e 29 anos de idade;

Ter uma renda per capita de menos de 2 salários-mínimos;

Ter concluído o ensino médio em uma escola pública;

Não estar trabalhando (em emprego formal - CLT, PJ, MEI e Jovem Aprendiz) ou estudando (em cursos de educação superior ou tecnólogos);

Morar na cidade onde o curso será oferecido (apesar de online, é necessário que as pessoas residam nos estados em que as vagas são oferecidas).

Além disso, os candidatos passarão por um teste de perfil e compatibilidade com a área profissional e, na última etapa da seleção, deverão participar da Semana Experimental do curso.

Serviço:

Data de inscrição: 27 de junho a 05 de agosto

Site de registro: https://jabrasil.org.br/ti

Número de vagas: 480

Locais: Ceará (80), Distrito Federal (40), Espírito Santo (80), Paraná (80), Pernambuco (40), Rio de Janeiro (40), Rio Grande do Sul (40), Santa Catarina (20) e São Paulo (60).

Data de início das aulas: fim de agosto

