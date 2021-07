Curso profissionalizante para bartender tem 500 vagas abertas

O Instituto Diageo está com 500 vagas abertas para o Learning for Life, curso profissionalizante para bartender. A capacitação é gratuita e destinada a maiores de 18 anos de todo o país.

O curso é voltado para pessoas que estão em vulnerabilidade social, desempregados ou com renda em carteira assinada de até R$ 1.600. É exigido que os participantes estejam cursando ou tenham Ensino Médio concluído e possuam computador/notebook ou smartphone com acesso à internet, já que a formação é online.

As inscrições estão disponíveis até o dia 5 de agosto em formulário no Instagram @learningforlife_br. As aulas devem ter início ainda em agosto.

Capacitação

O processo de seleção inclui entrevista por telefone e uma atividade que comprove o interesse na carreira de bartender.

Além dos cursos técnicos de preparo de drinks para a prática da profissão, o Learning for Life trará conteúdos como inteligência emocional, técnicas de vendas, combate ao assédio, consumo responsável de bebida alcoólica.

A capacitação oferece certificação, o que confere maior potencial de inclusão no mercado de trabalho no momento em que bares e restaurantes recompõem suas equipes diante do recuo da pandemia e ampliação gradativa do horário de funcionamento.

Expansão

De acordo com o Instituto Digeo, a formação de bartenders mais que triplicou com a sistemática de educação à distância criada na pandemia. Ao todo, foram mil pessoas de todo o país capacitadas em um ano (julho de 2020 a junho deste ano). No Ceará, há mais de 100 alunos formados por meio de aulas online.

Antes, a média anual era de 300 pessoas qualificadas no modelo presencial nas cidades de Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

“A capacitação é muito importante para esse momento que estamos vivendo e o formato online permite alcançar ainda mais pessoas do que o modelo presencial”, destaca o gerente executivo do Instituto Diageo, Paulo Mindlin.

O Learning For Life é promovido pelo Instituto Diageo, entidade sem fins lucrativos realizadora de projetos sociais da Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária de marcas como Ypióca, Johnnie Walker, Smirnoff e Tanqueray.

O programa conta com o apoio da consultoria MSX International e a parceria de instituições de ensino, órgãos públicos e instituições de treinamento. O Learning For Life é aplicado no Brasil desde 2000 e já formou mais de 22 mil bartenders. Desses, mais de 800 são do Ceará, onde a iniciativa é promovida desde 2012.