Concurso UFRN abre 21 vagas para técnico-administrativos em Educação

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) publicou, nesta segunda-feira (1º), edital de concurso para técnico-administrativos na área da Educação. São 21 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior em regime estatutário, o que garante estabilidade aos servidores.

Candidatos com Ensino Médio completo podem se inscrever no cargo de assistente em administração. Com carga horária de 40 horas semanais, os aprovados receberão R$ 2.904,96 — valor que inclui auxílio-alimentação de R$458.

Há, ainda, possibilidades como técnico em Contabilidade, Laboratório (Biotério e Química) e Tecnologia para quem tiver Ensino Médio Profissionalizante. A remuneração é de R$ 2.904,96 com a mesma carga horária e já incluso o auxílio-alimentação, de mesmo valor.

No nível superior, a UFRN tem oportunidades para contador, enfermeiro, médico (nas áreas de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ortopedia, Pediatria e Psiquiatria), odontólogo e pedagogo. Os cargos podem ser de 20 ou 40 horas semanais, com salários de R$4.124,54 e R$4.638,66, respectivamente. As duas remunerações contam com o auxílio-alimentação. Há reserva para negros e pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 3 maio a 7 de junho no site do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve) da UFRN. Após preenchimento de cadastro, o candidato deve pagar a taxa de inscrição — que custa R$ 60 para as vagas de Ensino Médio e R$ 80 para as de Ensino Superior — até 8 de junho.

Doadores de medula óssea e membros de famílias de baixa renda inscritos no programa CadÚnico podem pedir isenção da taxa. Interessados devem requerer a isenção do dia 3 a 23 de maio mediante requerimento específico e documentação que comprove a condição. Os resultados das solicitações estão previstos para, provavelmente, 28 de maio.

Provas

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, em 4 de julho. O teste tem 50 questões, da quais dez são de Língua Portuguesa e dez de Legislação. As questões restantes serão direcionadas a conhecimentos específicos. Os exames ocorrerão nos municípios de Natal, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz.

Já na prova discursiva, os candidatos terão de elaborar um texto explicativo, expositivo ou argumentativo baseado em uma situação comunicativa a ser determinada.

A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período. A UFRN poderá convocar aprovados para suprir a necessidade por novos técnicos-administrativos em Educação enquanto o resultado estiver válido.

Confira principais datas e o edital do concurso

Divulgação dos programas: 10 de março

Inscrições: 3 de maio a 7 de junho

Pagamento da inscrição: 3 de maio a 8 de junho

Realização da prova: 4 de julho (provável)

Divulgação de gabarito das provas objetivas: 20 de julho (provável)

Divulgação de resultado da prova discursiva: 12 de agosto (provável)

Resultado final preliminar: 26 de agosto

Resultado final (após entrevista de heteroidentificação): 10 de setembro

Homologação: 16 de setembro (provável)

Publicação no Diário Oficial da União (DOU): 17 de setembro (provável)

Veja o edital completo aqui.