Concurso público para professores e técnicos da UERN é autorizado

A governadora Fátima Bezerra (PT) autorizou a realização de concurso público para os cargos de professores e técnicos-administrativos da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN). A solenidade ocorreu na instituição de ensino, nesta quarta-feira (29). Ainda não há detalhes sobre o certame.

"Depois de anunciar o fim da lista tríplice em respeito à autonomia democrática desta instituição, nosso governo firma mais este compromisso em nome do desenvolvimento e da interiorização do ensino superior público e de qualidade", disse a governadora, nas redes sociais.

Legenda: A governadora Fátima Bezerra assinou a autorização nesta quarta-feira (29) Foto: Reprodução Twitter / @fatimabezerra

Com a assinatura da autorização, a UERN, junto à Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan) e à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), pode seguir com o trâmite para abertura do processo seletivo.

Concurso público em 2016

O último concurso público realizado pela UERN ocorreu em 2016. O certame ofereceu 116 vagas, sendo convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.