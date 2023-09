Concurso público com 520 vagas é autorizado pelo Governo Federal; veja cargos e ministérios

O Governo Federal autorizou a realização de mais um concurso público, desta vez, com 520 vagas distribuídas em quatro ministérios. A portaria com a autorização foi publicada nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial da União, mas o edital de abertura dos certames só deve ser publicado nos próximos meses.

Nessa quarta (27), o Executivo nacional já havia adiantado a autorização de outros dois concursos: um para a Advocacia-Geral da União (AGU) e outro para o Ministério da Cultura. Para esses, serão oferecidas 450 vagas, a maioria para a AGU.

Assuntos relacionados

Veja os cargos autorizados conforme portaria publicada nesta quinta (28)

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos : 370;

: 370; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços : 60;

: 60; Ministério do Planejamento e Orçamento : 60;

: 60; Ministério dos Povos Indígenas: 30.

Das vagas destinadas ao Ministério da Gestão e da Inovação, há oportunidades para analistas técnicos-administrativos (190), arquitetos (14), arquivistas (16), bibliotecários (4), contadores (5), economistas (27), engenheiros (68), estatísticos (12), médicos (20), psicólogos (2), técnicos em comunicação social (10) e técnicos em assuntos educacionais (2).

Já para o Ministério do Desenvolvimento, os cargos são para analistas técnico-administrativos (50) e economistas (10). O Ministério do Planejamento e Orçamento terá espaço para analistas técnicos-administrativos (45) e economistas (15) e o Ministério dos Povos Indígenas só receberá analistas técnicos-administrativos (30).

Mais de 23 mil vagas abertas

Desde o início do ano, conforme o G1, o Governo Federal abriu mais de 23 mil vagas para repor o funcionalismo público.