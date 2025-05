Concurso PCCE: abertas inscrições com 500 vagas e salários de R$ 6,7 mil

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) começam nesta sexta-feira (2). O certame oferta 500 vagas imediatas para o cargo de oficial investigador, além de formação de cadastro de reserva.

As vagas são para candidatos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.732,71, para uma jornada de 40 horas semanais.

O concurso reserva 20% das vagas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência (PCDs).

Requisitos

Podem se candidatar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, brasileiros ou com nacionalidade portuguesa; com diploma de nível superior fornecido por instituição reconhecida pelo MEC; e que tenham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Como se inscrever?

Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de maio, pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece). O valor da taxa é de R$ 200, que deve ser paga até 19 de maio.

Conforme o edital, será concedida isenção da taxa de inscrição para os seguintes grupos:

Doadores de sangue do Estado do Ceará;

Alunos que concluíram o ensino médio em escola pública;

Pessoas com deficiência (PCDs);

Pessoas cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos;

Hipossuficientes.

Provas

Os inscritos serão avaliados em quatro fases do concurso: provas objetivas e discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

A aplicação das provas objetivas e discursiva está marcada para o dia 3 de agosto. O resultado da 1ª fase do concurso está previsto para o dia 27 de agosto.

