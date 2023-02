Concurso do TJCE encerra inscrições nesta quarta-feira (22)

Terminam nesta quarta-feira (22) as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O certame visa preencher 50 vagas, sendo 35 para o cargo de Técnico Judiciário e 15 para o de Técnico Judiciário Administrativo.

Para confirmar a inscrição - feita apenas de forma virtual no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) - os candidatos deverão pagar uma taxa de R$ 112 até as 18h desta quarta.

>> Acesse o edital do concurso

Candidatos que desejem solicitar a isenção da taxa ainda podem fazê-lo, desde que se enquadrem nas seguintes categorias:

Doador de sangue (com certidão expedida pelo Hemoce, que comprove, no mínimo, duas doações no período de um ano, tendo sido a última realizada no prazo máximo de 12 meses anteriores à data de início do período de solicitação de inscrição.)

(com certidão expedida pelo Hemoce, que comprove, no mínimo, duas doações no período de um ano, tendo sido a última realizada no prazo máximo de 12 meses anteriores à data de início do período de solicitação de inscrição.) Candidatos que tenham feito o ensino médio em escola pública (com declaração ou certificado emitido pela entidade de ensino, atestando que o candidato estuda ou concluiu seus estudos nessa instituição.)

(com declaração ou certificado emitido pela entidade de ensino, atestando que o candidato estuda ou concluiu seus estudos nessa instituição.) Pessoa com deficiência (com atestado médico, que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível da deficiência de que é portador, o código da CID-10 e a provável causa dessa deficiência.)

(com atestado médico, que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível da deficiência de que é portador, o código da CID-10 e a provável causa dessa deficiência.) Candidatos cuja família tenha renda de até dois salários mínimos (necessário ter declaração firmada pelo próprio candidato de que a renda da família é igual ou inferior a dois salários mínimos ao mês, considerando, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto.)

QUEM PODE SE INSCREVER

Para concorrer às funções, os interessados deverão apresentar o certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou técnico equivalente, e estar com as obrigações militares e eleitorais em dia. Eles ainda deverão ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse e não poderão ter antecedentes criminais.

Aqueles que preencherem as vagas de Técnico Judiciário executarão tarefas judiciárias, relacionadas à abertura e encerramento de audiências, ao atendimento aos magistrados e às partes, e à guarda e conservação de bens e processos.

Já os candidatos que tenham interesse no cargo administrativo, deverão, caso aprovados, realizar atividades relacionadas à organização interna, cooperando diretamente com as áreas de recursos humanos, contabilidade, controle interno e operação de sistemas automatizados.

A jornada de trabalho para os dois cargos é de 40 horas semanais. Para ambos os cargos, a remuneração é de R$ 5.633,84.

PROVA

Os inscritos deverão realizar três provas, sendo uma objetiva com 20 questões, uma objetiva com 40 e uma discursiva. No primeiro exame objetivo, será exigido que os candidatos resolvam questionamentos relacionados a conhecimentos gerais. Já no segundo, mais extenso, o concurso cobrará conhecimentos específicos de cada cargo.

Técnico Judiciário (área: judiciária)

Conhecimentos gerais: língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico.

língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico. Conhecimentos específicos: noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito processual civil, e noções de direito processual penal.

Técnico Judiciário (área: administrativa)

Conhecimentos gerais: língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico.

língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico. Conhecimentos específicos: noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de administração pública, e noções de gestão pública.

As provas serão aplicadas no dia 23 de abril, no turno da tarde, e terão 4h30 de duração. O local de provas de cada candidato poderá ser consultado no site do Cebraspe.