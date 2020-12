Concurso do IJF: Imparh divulga resultado

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) divulgou, nesta quinta-feira (10), o resultado do concurso público para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O edital com a relação dos 176 aprovados está disponível no canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, resultado final do concurso público do IJF abrange todos os cargos, exceto o para enfermeiro, que deverá publicado até o fim de dezembro de 2020. O salário-base é de até R$ 3.405,44.

Por causa da pandemia, a prova, que estava prevista para acontecer no primeiro semestre de 2020, foi adiada. Com isso, a aplicação do certame ocorreu entre setembro e outubro.

A Prefeitura de Fortaleza realizou o concurso público do IJF em duas etapas (prova objetiva e análise de títulos), cumprindo as medidas preventivas para conter a expansão do novo coronavírus. Ele tem validade de dois anos, que pode ser prorrogada por mais dois anos, a critério da gestão municipal.

Editais

- Nível médio

20 vagas para o cargo de técnico em imobilização ortopédica

5 vagas para o cargo de técnico em higiene dental

- Nível superior

6 vagas para fonoaudiólogo

2 vagas para cirurgião-dentista

15 vagas para psicólogo

3 vagas para advogado

87 vagas para enfermeiro

- Cargos médicos

2 vagas para clínica médica

2 vagas para intensivista

18 vagas para intensivista

2 vagas para psiquiatra

6 vagas para microcirurgião e cirurgião de mão

1 vaga para pediatra

4 vagas para cirurgião torácico

1 vaga para clínica médica