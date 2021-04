Concurso do Depen reabre inscrições após suspensão por causa da Covid-19

O concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) terá inscrições reabertas nesta terça-feira (6). A informação foi divulgada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na última quinta-feira (1º). As inscrições, no entanto, serão abertas apenas para candidatos às vagas de Pessoas com Deficiência (PcD).

O certame foi suspenso duas vezes devido ao aumento de casos e óbitos por Covid-19 no País. Agora, com a retomada do processo seletivo, os candidatos deverão aguardar a divulgação de um novo cronograma.

Veja datas do novo cronograma até o momento

Inscrição e solicitação de isenção da inscrição (apenas para PcD): das 10h do dia 6 de abril às 18h do dia 8 de abril;



Consulta individual à situação provisória de solicitação de isenção e atendimento especial: 20 de abril;



Relação provisória de inscritos como PcD: 20 de abril;



Interposição de recursos contra situação provisória de solicitação de isenção, atendimento especial e deferimento da inscrição: das 10h do dia 22 de abril às 18h do dia 23 de abril;



Consulta individual à situação final de solicitação de isenção e atendimento especial: 28 de abril;



Relação final de candidatos deferidos: 28 de abril;



Pagamento da taxa de inscrição: 29 de abril.

Vagas do concurso

O certame oferece vagas para Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Agente Federal de Execução Penal, cujas taxas são de R$ 130 e R$ 120, respectivamente.

Candidatos inscritos no programa CadÚnico, membros de família de baixa renda, ou doadores de medula óssea ainda podem solicitar isenção do pagamento, durante o período de reabertura das inscrições.

Uma vez solicitada a isenção, os interessados devem enviar a documentação comprobatória, segundo edital de reabertura.

Detalhes do concurso

A seleção tinha provas agendadas para o dia 28 de fevereiro, em dois turnos, antes de ser suspensa. Os concorrentes terão até quatro horas e 30 minutos para responder a 120 questões como certas ou erradas em avaliação objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório.

Já a prova discursiva predispõe a elaboração de uma redação de no máximo 30 linhas sobre assunto atual.

Os candidatos, após a prova, passarão por outras fases avaliativas. São elas:

Exame de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do Depen;



Avaliação de saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do Depen;



Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, com o apoio do Depen;



Investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Depen, com apoio do Cebraspe.

O certame ainda estabelece um curso de formação profissional em sua segunda etapa, o qual será realizado pelo próprio Depen.

Veja mais detalhes no edital da retomada.