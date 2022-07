Concurso da USP é cancelado após sobrinhas de funcionária alcançarem 1º e 2º lugar

Um concurso da Universidade de São Paulo (USP) com quase 7 mil candidatos e 22 vagas foi cancelado após descobrirem que duas sobrinhas de uma funcionária da instituição ficaram em 1º e 2º lugar no certame. A seleção era para técnicos de enfermagem do Hospital Universitário (HU), onde justamente a funcionária Sueli Barros trabalha.

Ao G1, Jéssica Pimenta nega que foi privilegiada nas provas e diz que está sofrendo assédio e ameaça. A outra sobrinha, Bruna, não respondeu.

Uma nova prova será aplicada, mas a USP ainda não divulgou data. O concurso de edital nº 47/20221 é de junho deste ano. Jéssica e Bruna teriam sido as únicas candidatas a acertar todas as questões.

Concurso

A remuneração das vagas é R$ 4,9 mil. O resultado foi divulgado no dia 25 de junho e foi logo refutado por participantes, após verem que pessoas com os mesmo sobrenomes estavam no topo da lista.

A Ouvidoria da USP foi procurada e a Comissão de Apuração foi designada para investigar as evidências. Foi descoberto que houve problemas na conferência do gabarito e ainda houve um potencial risco de vazamento, além de conflito de interesses.

"O que tenho para falar é que não participei deste processo [seletivo], gostaria que as pessoas que levantaram este fato apresentassem provas. Tenho 34 anos de Hospital Universitário, sempre mantive a ética. Quem está falando isso [do favorecimento], nem sei quem é, mas deve estar frustrado por não ter a mesma competência", comentou Sueli, em entrevista ao G1.

