Concurso da PRF é retomado, e inscrição em curso de formação deve ser feita até quarta (22)

A primeira fase do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve o resultado divulgado pela Cebraspe nesta terça-feira (21). Nesta etapa, a publicação contempla a análise dos documentos, o preenchimento da FIP e a convocação para matrícula no Curso de Formação Policial (CFP).

Ao todo, foram abertas 1.500 vagas de Policial Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe. Inicialmente, no último dia 14, o concurso havia sido suspenso por decisão judicial da 2ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal (TRF-RJ).

É necessário formalizar o pedido de efetivação de matrícula no curso de formação até as 18h do dia 22 de setembro de 2021, com a confirmação da matrícula no CFP. Caso não haja a formalização, o convocado será eliminado.

Quem deixar de apresentar os documentos necessários para a matrícula, realizá-la fora do prazo ou não comparecer ao curso de formação também deve ser eliminado.

Ao ingressar no curso, o candidato terá que passar por processo de investigação social, com a possibilidade de ser desligado e eliminado caso não tenha conduta e idoneidade moral compatíveis com o cargo.

Curso será em Florianópolis

O edital aponta que o curso de formação terá carga-horária mínima de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral. As atividades poderão ser realizadas em ambos os turnos, até mesmo aos sábados, domingos e feriados.

O curso preparatório ocorrerá em Florianópolis, de 24 de setembro de 2021 até 22 de dezembro de 2021. O resultado do curso será publicado no Diário Oficial da União (DOU), além de divulgado no site do Cebraspe em 20 de dezembro de 2021.