Concurso da Polícia Federal reabre inscrições a partir desta terça-feira (30)

A Polícia Federal (PF) vai reabrir, nesta terça-feira (30), as inscrições para concurso com 1,5 mil vagas do órgão. O documento foi publicado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e abre espaço apenas para que pessoas com deficiência (PcD) possam concorrer.

A reabertura ocorre em cumprimento à sentença proferida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF). Houve acordo em audiência de conciliação na última quarta-feira (24), o que determinou retificação do edital do certame, prevista até esta segunda.

A ação do MPF solicitava que a apresentação de laudo multidisciplinar fosse excluída. Para o MPF, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não demanda nenhuma prova antecipada de candidatos, o que foi exigido no edital.

Quem for PcD poderá se inscrever, durante o novo prazo, apresentando apenas um laudo médico simples, subscrito por um único médico. O laudo, porém, deve ter sido emitido nos últimos 12 meses.

Veja as principais datas com o novo cronograma

Período de inscrição: das 10h do dia 30 de março às 18h do dia 1º de abril;



Consulta à situação de solicitação de isenção da taxa e atendimento especial: 12 de abril;



Relação provisória de candidatos com inscrição deferida para PcD: 12 de abril;



Interposição de recursos contra situação provisória de solicitação de isenção de taxa e atendimento especial: 10h do dia 13 de abril às 18h do dia 14 de abril;



Consulta individual à situação final de solicitação de isenção de taxa: 20 de abril;



Relação final de candidatos com inscrição deferida para concorrer como PcD: 20 de abril;



Pagamento de taxa de inscrição: 22 a 28 de abril.

Provas adiadas

Os exames objetivo e discursivo do concurso, contudo, foram adiados para a data provável de 23 de maio. A medida se deu em razão das restrições adotadas por estados e municípios contra o avanço da Covid-19.

Foto: arquivo

O órgão informou que um edital com dados sobre a consulta aos locais e os horários de realização das provas será publicado na data provável de 14 de maio. O documento será divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organização responsável pelo certame. Demais datas ligadas ao processo seletivo serão divulgadas "oportunamente".

Detalhes sobre o concurso da PF

Com 1,5 mil vagas, o concurso da Polícia Federal oferece oportunidades para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Os salários chegam a R$ 23,6 mil. Todas as vagas têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva.

Depois de as inscrições terem sido encerradas, o presidente Jair Bolsonaro informou, em transmissão ao vivo, que cerca de 450 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo. A concorrência, numa conta simples, indicava 300 pessoas por vaga.

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital completo.