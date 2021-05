Concurso da Polícia Civil de Alagoas tem 500 vagas com remuneração de R$ 3,9 mil

O edital do concurso da Polícia Civil de Alagoas foi publicado nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial do Estado. Foram disponibilizadas 500 vagas. A remuneração mensal é de R$ 3.971,76 para uma jornada de 40 horas.

As inscrições para a seleção pública serão abertas às 10h do próximo dia 7 de junho e encerram às 18h do dia 12 de julho no site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa é de R$ 95. Durante o preenchimento do cadastro, o candidato poderá escolher se quer fazer a prova na cidade de Arapiraca ou Maceió.

O concurso tem 295 vagas de ampla concorrência e 73 vagas para pessoas com deficiência no cargo de Agente de Polícia. Para Escrivão de Polícia, são 106 vagas de ampla concorrência e 26 de pessoas com deficiência.

Nos dois cargos, é exigido nível superior em qualquer área. No entanto, para Agente de Polícia há exigência ainda de o candidato ter habilitação, no mínimo, na categoria B. Já para o posto de escrivão é necessário certificado de curso de digitação.

Etapas

Provas objetivas e discursivas

Teste de Aptidão Física (TAF)

Prova prática de digitação

Avaliação médica

Avaliação psicológica

Apresentação e comprovação documental

Sindicância de vida pregressa

Curso de formação

A prova de múltipla escolha terá, ao todo, 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Informática e Atualidades), e 70 específicas de cada cargo.