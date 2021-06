Concurso Banco do Brasil 2021 tem edital publicado com 4.489 vagas; veja detalhes para o Ceará

O Banco do Brasil publicou edital para concurso com 4.480 vagas em todo o País. Destas, metade (2.240) é para cadastro de reserva. No Ceará, são 37 para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

O certame foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (24). As inscrições já podem ser realizadas hoje pela Cesgranrio e seguem até 28 de julho. A taxa é de R$ 38,00.

No Ceará, os candidatos poderão assumir os cargos em agências espalhadas nos 147 municípios citados no edital (ver lista abaixo). O concurso é voltado para a ocupação da função de Escriturário, que exige apenas certificado de conclusão de nível médio.

Também haverá vagas para outras áreas no cadastro reserva. São elas: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

Salários e benefícios

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Vagas no Ceará

De acordo com o edital, 5% das vagas são para as pessoas com deficiência e 20% ficam para candidatos negros e pardos. Veja como ficam as vagas no Estado:

Ampla concorrência: 29 vagas

Pessoa com deficiência (PCD): 2 vagas

Pessoa preta ou parda (PPP): 6 vagas

Total: 37

Cadastro reserva

Ampla concorrência 21

Pessoa com deficiência (PCD): 2

Pessoa preta ou parda (PPP): 5

Total 28

Provas

O concurso terá quatro etapas. São elas: 1ª: avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª: prova de redação, de caráter eliminatório 3ª: aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório Veja os municípios onde os candidatos podem assumir os cargos no Ceará Acaraú Acopiara Aiuaba Alto Santo Amontada Antonina do Norte Aquiraz Aracati Aracoiaba Araripe Assaré Aurora Banabuiú Barbalha Barreira Barro Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Boa Viagem Brejo Santo Camocim Campos Sales Canindé Capistrano Cariré Caririaçu Cariús Carnaubal Cascavel Catarina Catunda Caucaia Cedro Chaval Chorozinho Coreaú Crateús Crato Croatá Cruz Eusébio Farias Brito Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Hidrolândia Horizonte Ibiapina Icapuí Icó Iguatu Independência Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapagé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jaguaruana Jardim Jijoca de Jericoacoara - Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Maracanaú Maranguape Marco Massapê Mauriti Meruoca Milagres Milhã Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Morrinhos Mucambo Mulungu Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Ocara Orós Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Paracuru Paraipaba Parambu Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Porteiras Potengi Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Quixeré Redenção - Reriutaba Russas Santa Quitéria Santana do Acaraú Santana do Cariri São Benedito São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe Senador Pompeu Sobral Solonópole Tabuleiro do Norte Tauá Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Uruoca Várzea Alegre Viçosa do Ceará