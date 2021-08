Com aulas online, Instituto abre mais de mil vagas em cursos gratuitos no Ceará

A partir desta segunda-feira (2), o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) ofertam 1.080 vagas em dez cursos gratuitos de educação inicial e continuada. As aulas serão online e estão previstas para iniciar no dia 9 de agosto.

Apesar do Centec possuir Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) em 11 municípios - Acaraú, Beberibe, Brejo Santo, Campo Sales, Fortim, Granja, Ipu, Itaiçaba, Jucás, Maracanaú e Santa Quitéria -, a população residente em qualquer cidade do Estado poderá participar, visto que os cursos vão ocorrer via internet, com a mediação de docentes.

Confira os cursos ofertados:

Eletricidade básica residencial

Turmas: 14h às 18h (Tarde) / 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos ou Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVTs Ipu e Maracanaú

Excelência no atendimento ao cliente

Turmas: 8h às 12h (Manhã) / 14h às 18h (Tarde) / 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVTs Acaraú, Campos Sales, Fortim, Itaiçaba e Maracanaú

Ferramentas digitais

Turmas: 8h às 12h (Manhã) / 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto ou completo

Pré-requisitos: Noções de Informática

Unidade do Centec: CVTs Jucás e Santa Quitéria

Linguagem de programação para iniciantes

Turma: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Médio incompleto ou completo

Pré-requisitos: Noções de informática e computador ou notebook

Unidade do Centec: CVT Beberibe

Manutenção e reparo de motor 125cc

Turma: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II completos

Unidade do Centec: CVT Ipu

Noções de informática

Turmas: 14h às 18h (Tarde) / 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto ou completo

Pré-requisitos: Computador ou notebook

Unidade do Centec: CVTs Campos Sales e Granja

Noções de operador de caixa

Turma: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo

Python: algoritmos e lógica de programação

Turma: 8h às 12h (Manhã)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 60h/aula

Escolaridade: Ensino Médio completo

Pré-requisitos: Noções de informática e computador ou notebook

Unidade do Centec: CVT Beberibe

Técnicas básicas de jardinagem

Turma: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos ou completos

Unidade do Centec: CVT Ipu

Técnicas do assistente administrativo

Turma: 13h às 17h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga Horária: 40h/aula

Escolaridade: 3º ano do Ensino Médio ou Ensino Médio completo

Unidade do Centec: CVT Maracanaú

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no site do Centec até esta terça-feira (3) ou até o preenchimento das vagas. Pessoas - a partir de 16 anos - em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que estejam desempregadas, sejam beneficiárias do Cartão Mais Infância ou possuam renda mensal de até um salário mínimo podem participar.

É necessário também possuir algum aparelho eletrônico com acesso à internet, como computador, notebook ou celular, para acessar o conteúdo das aulas. Além disso, “cada formação tem critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional”, informa o Centec.

Caso algum dos pré-requisitos não seja cumprido, haverá desclassificação do(a) candidato(a)

Resultado

A lista de alunos aprovados será divulgada na sexta-feira (6), no site do Centec. Após isso, os professores de cada curso entrarão em contato com os estudantes por e-mail para fornecer as demais informações sobre as aulas.

