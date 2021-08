Centec oferta 540 vagas para sete cursos gratuitos e online

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abrirá 540 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada na próxima segunda-feira (16). Os sete cursos tem programação gratuita e online e os interessados tem apenas a segunda-feira para se inscrever.

Para participar, é necessário ter idade a partir de 16 anos, morar em qualquer município cearense e estar em alguma situação de vulnerabilidade, como desempregados, com renda familiar de até um salário mínimo, dentre outros critérios.

Os cursos, ofertadas por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), são os seguintes:

Noções do operador de caixa

Eletricidade básica residencial

Excelência no atendimento ao cliente

Ferramentas digitais

Fundamentos em empreendedorismo

Noções de nutrição e educação alimentar

Técnicas do assistente administrativo

Como participar?

As inscrições estarão abertas no site do Centec na segunda-feira. Só é permitida uma inscrição por pessoa.

Podem participar pessoas que:

Moram no Ceará;

Estejam em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica (como desempregados, com renda mensal de até um salário-mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância);

Tenham idade a partir de 16 anos;

Além disso, cada formação tem critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional.

Os candidatos devem possuir a escolaridade mínima solicitada para cada curso. Caso sejam detectadas inconsistências (inscrições fora dos pré-requisitos desejados), o candidato será desclassificado.

As formações desta semana são ofertadas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) das cidades de Brejo Santo, Fortaleza, Horizonte, Granja, Itaiçaba, Massapê, Santa Quitéria, São Benedito e Viçosa do Ceará, porém podem participar moradores de qualquer cidade cearense, tendo em vista que as aulas são online, com a mediação de um professor.

A relação com os nomes dos alunos aprovados será divulgada no dia 20 de agosto (sexta-feira), no site do Centec.

Sobre as aulas

Os cursos possuem carga horária de 40 horas e as aulas funcionarão de modo síncrono por meio do Google Sala de Aula de 23 de agosto a 3 de setembro, de segunda a sexta-feira.

Para participar, o aluno precisa ter computador, notebook ou celular com acesso à internet. Quem for fazer cursos da área de informática deve ter necessariamente um computador ou notebook.

É importante que os candidatos verifiquem disponibilidade no horário das aulas e informem corretamente o e-mail e telefone no cadastro.

“A comunicação dos professores com os alunos aprovados acontece através dos contatos informados e, infelizmente, temos muitos problemas com informações erradas, o que leva uma pessoa interessada a perder a oportunidade e ainda ficamos com vagas ociosas. Por isso, é preciso ter muita atenção ao preencher o cadastro”, explica o diretor de Extensão Tecnológica do Centec, Hermínio Lima.

Veja detalhes dos cursos

Curso: Noções do operador de caixa

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo

Curso: Eletricidade básica residencial

Turma 01: 18h às 22h (Noite)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Granja e Viçosa do Ceará

Curso: Excelência no atendimento ao cliente

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Horizonte

Curso: Ferramentas digitais

Turma 01: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Santa Quitéria

Curso: Fundamentos do empreendedorismo

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Fortaleza e Itaiçaba

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Horário: 8h às 12h (Manhã)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3o ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: CVT Massapê

Curso: Noções de nutrição e educação alimentar

Horário: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 60 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Pré-requisito: Para pessoas com interesse em alimentação saudável e que pretendem ingressar no setor de alimentos

Unidade do Centec: CVT São Benedito