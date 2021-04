Ceará tem 930 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (14/4)

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT) possuem 930 vagas abertas para o mercado de trabalho em 12 municípios do Ceará, nesta quarta-feira (14). Destas, 134 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 218, sendo 35 para PCDs. As funções mais ofertadas são teleoperador (25), recuperador de crédito (25), técnico de enfermagem (18) e costureira de máquinas industriais (13).

Além da Capital, Quixadá (163), Juazeiro do Norte (135), Limoeiro do Norte (87 e 54 PCDs), Pecém (67 e 4 PCDs) e Maracanaú (37 e 23 PCDs) detêm o maior quantitativo de postos de trabalho.

O restante das vagas está distribuído em Sobral (21 e 16 PCDs), Eusébio (22 e 2 PCDs), Crateús (20), Aracati (18), Tianguá (6) e Horizonte (2).

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. Durante o lockdown, o atendimento presencial ocorrerá apenas nas unidades localizadas nos Vapt-Vups (Antônio Bezerra e Messejana).

Nestes locais, o atendimento será reduzido e ocorrerá somente mediante agendamento prévio. Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE de intermediação de mão de obra ou habilitação para o seguro-desemprego, os trabalhadores podem buscar os seguintes canais:

Site Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/) ou aplicativo SINE Fácil

Contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT (www.idt.org.br)



Canal direto com os atendentes via telefones



Centro - (85) 2180-6214



Papicu - (85) 2180-6213



Casa do Cidadão Shopping Benfica - (85) 2180-6215



Central de Atendimento ao Cliente - 0800 591.0363

SINE MUNICIPAL

Já o Sine Municipal suspendeu o atendimento presencial. As quatro unidades do Município estão fechadas no período, mas alguns serviços poderão ocorrer de forma remota.

Solicitações de seguro-desemprego e busca de vagas no mercado de trabalho poderão ser realizadas pelo:

E-mail: sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br



Telefone: (85) 3105-3712 ou via WhatsApp (85) 98513-4385 (não recebe ligações), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso às informações sobre os benefícios ofertados, prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online