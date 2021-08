Autoescolas abrem vagas de emprego para 350 instrutores de direção no Ceará

Os centros de formação de condutores estão com vagas abertas para a contratação de 350 instrutores de direção, após a intensificação da demanda de pessoas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará (Sindcfcs), Eliardo Martins, o Ceará possui em média mais de 3 mil instrutores, entre teóricos de legislação e práticos de trânsito.

“O momento mostrou a necessidade das autoescolas contratarem novos profissionais devido a alta demanda. Hoje, estão sendo ofertadas mais de 350 vagas de instrutores em todo o Ceará”.

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ter o curso específico credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), que pode ser realizado em três centros de formação: um no bairro Varjota, outro em Messejana e o terceiro em Juazeiro do Norte.

Além disso, conforme explica Martins, é preciso ter habilitação há pelo menos dois anos em qualquer categoria, ter mais de 21 anos e concluído o Ensino Médio.

"Não existe limite de idade. Preenchendo os requisitos, o interessado procura uma autoescola mais perto de onde mora, coloca-se à disposição para realizar o curso de instrutor e a mesma irá encaminhar ele a um local de realização do curso", explica.