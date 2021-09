Ambev abre inscrições para programas de trainee e estágio

A Ambev abriu, nesta terça-feira (31), as inscrições para seus programas de Estágio, Trainee e Representa para 2022. Os candidatos têm até o dia 14 de setembro para confirmarem participação no processo seletivo, no site da empresa.

A companhia oferta mais de 300 vagas para unidades em todo o Brasil, nas áreas de Supply, Tech e Logística, segundo informações do Tecmundo.

Os processos serão 100% online e não exigem teste de inglês nem limitam o candidato por curso ou faculdade. As vagas são para pessoas de todas as idades com desejo em atuar nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios e Logística.

Requisitos

Acontecendo duas vezes ao ano, o programa de Trainee da Ambev tem foco em recém-formados que buscam treinamento em áreas de atuação. Pela primeira vez, foram incorporadas vagas exclusivas para Logística.

Já estudantes no penúltimo ano da graduação - que possam assumir desafios quando tiverem concluído os cursos - estão aptos para inscrição no programa de estágio.

Ambos os processos ocorrem “às cegas” para que os talentos não sejam avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade.

Por sua vez, o programa Estágio Representa é exclusivo para estudantes pretos e pretas. O objetivo é tornar a empresa mais diversa e, para que todos na empresa tenham as mesmas oportunidades, a Ambev oferece bolsas de estudos de inglês e outros benefícios.

