AGU deve lançar concurso para contratação de pessoal para agilizar pagamento do auxílio emergencial

Um novo concurso da Advocacia Geral da União (AGU) deve ser lançado em breve para contratação temporária de um ano, com possibilidade de prorrogação. O certame pode acontecer em conjunto com o Ministério da Cidadania, para contratação de pessoal para auxiliar no pagamento da nova rodada de parcelas do auxílio emergencial.

O Ceará está entre os Estados previstos com vagas disponíveis para o concurso.

A sinalização foi dada pelo Governo Federal com a publicação da Medica Provisória encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional nesta quinta-feira (18). O documento prevê contratação de pessoal no Ministério da Cidadania para as atividades relativas ao processamento, análise, pagamento e prestação de contas.

Na AGU, as contratações seriam voltadas para a área de apoio administrativo, triagem e tratamento dos processos judiciais.

Há um parecer da comissão técnica interna da AGU para o preenchimento de 100 vagas no órgão. A informação foi divulgada pelo procurador da Fazenda Nacional, Jurandi Ferreira, por meio de suas redes sociais.

Porém, ainda não há definição de cargos, exigências e remunerações.

O último concurso da AGU ocorreu em 2018. Foram oferecidas 100 vagas para os cargos de administrador, analista técnico administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. A banca organizadora, na ocasião, foi o Instituto Idecan.