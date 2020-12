Presidente do STJ permite que Crivella compareça ao enterro da mãe

O prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recebeu autorização do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, para comparecer ao enterro da própria mãe.

A decisão do ministro foi tomada nesta segunda-feira (28) a partir de pedido da defesa de Crivella.

Eris Bezerra Crivella morreu aos 85 anos na madrugada desta segunda-feira (28), na casa onde morava, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Conforme a decisão do STJ, Crivella deve ser acompanhado ao interior de Minas Gerais, onde ocorrerá a cerimônia, escoltado por agentes de segurança, como estabelece a Lei de Execuções Penais.

"Defiro o pedido a fim de que o paciente, Marcelo Bezerra Crivella, compareça ao velório e sepultamento de sua genitora, Dona Eris Bezerra Crivella, no dia 30/12/2020, das 6h às 18h, mediante escolta. Após as 18h do dia 30/12/2020, o paciente retornará imediatamente à prisão domiciliar, comunicando-se a esta Presidência o seu recolhimento", ordena o ministro.



Prisão

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na terça-feira (22) em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MP-RJ). Além dele, o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes também foram capturados. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação, porém não foi encontrado em casa.

A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um esquema de corrupção em um suposto "QG da propina" na prefeitura do Rio de Janeiro. A investigação da polícia mostrou que Marcelo Crivella trocou quase 2 mil mensagens com o empresário Rafael Alves, que não tinha cargo na gestão, mas, segundo o MP-RJ, exercia forte influência sobre o prefeito e facilitava contratações em troca de propina.

Em entrevista a emissoras de TV após a prisão, Crivella ressaltou ter lutado contra a corrupção na cidade. "Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", disse. Ao ser questionado sobre sua expectativa a partir de agora, o prefeito se restringiu a responder: “justiça”.

Na noite de quarta-feira (23), Crivella deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar.