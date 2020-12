Morre Joseph Yacoub Safra, homem mais rico do Brasil, aos 82 anos

O banqueiro Joseph Yacoub Safra, de 82 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (10), em São Paulo. De acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Banco Safra, ele morreu de causas naturais.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nesta data, do Sr. Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais", diz o texto.

Empresário mais rico do País

A revista Forbes afirmou neste ano que Joseph Yacoub Safra superou o empresário Jorge Paulo Lemann e se tornou o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 119,08 bilhões. Ainda de acordo com a publicação, ele era a 63º pessoa mais rico do mundo.

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios de seu pai. Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve quatro filhos e 14 netos.

Empreendedor, ele foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo.