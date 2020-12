Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas, e prêmio seguinte acumula em R$ 34 milhões

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.325 da Mega-Sena, nesta terça-feira (8), e o prêmio acumulou podendo pagar R$ 34 milhões no próximo concurso. Os números sorteados ontem foram: 33-34-37-46 -52-60.

O próximo concurso (2.326) será na quinta-feira (10). Esta semana, a Caixa realiza três sorteios na Mega Semana de Natal.

Outras faixas de premiação

O prêmio para os 27 apostadores que acertaram a quina é de R$ 68.402,27. Já para os ganhadores da faixa de quatro acertos o valor do prêmio é de R$ 1.181,53. Um total de 2.233 apostadores ganharam nesta faixa.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e o sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro de 2020. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

